أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 9-2-2024

استقرت أسعار المشغولات الذهبية، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3650 جنيها للجرام وسط ارتفاع في الطلب على الذهب بمصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4171 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيهًا.

عيار 14 يسجل 2433 جنيهًا.

الجنيه الذهب 29200 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

شهد سعر الأونصة العالمية تراجع محدود خلال جلسة اليوم الخميس بسبب توقف الدولار عن الهبوط بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي أيدت بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمية حالياً عند المستوى 2030 دولار للأونصة بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند 2035 دولار للأونصة لتسجل انخفاض اليوم بنسبة 0.2% حيث انخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.5%.

وبحسب تحليل جولد بيليون فإن الذهب نجح في أن يسجل أعلى مستوى هذا الأسبوع خلال جلسة الأمس عند 2044 دولار للأونصة، ولكنه اغلق الجلسة على انخفاض عند المستوى 2035 دولار للأونصة.

توقف الدولار عن التراجع خلال جلسة اليوم بعد تصريحات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس أكدت خلالها على ملائمة السياسة النقدية الحالية للبنك لأوضاع الاقتصاد الأمريكي، وأن أعضاء البنك يفضلون بقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لفترة أطول من الوقت.

أعضاء الفيدرالي الأمريكي لم يحددوا موعد بعينه لبدء خفض الفائدة وأشاروا أنهم في حاجة إلى المزيد من التأكيد على انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام وصولاً إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%.

وأشار أعضاء البنك إلى أن التحسن الأخير في أداء قطاع العمالة والنمو الاقتصادي يدل على مرونة الاقتصاد الأمريكي، ويعطي البنك الفيدرالي مساحة أكبر للتحرك بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

تسببت تصريحات أعضاء البنك في توقف عمليات البيع على الدولار الأمريكي ليرتفع مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.1% بعد يومين من التراجع بسبب عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 3 أشهر مطلع هذا الأسبوع.

أسعار الذهب ترتبط بعلاقة عكسية مع تحركات الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي ساعد على انخفاض الذهب اليوم بعد أن فشل في اختراق مستوى المقاومة 2040 دولارا للأونصة يوم أمس بالرغم من تسجيله أعلى مستوى هذا الأسبوع.