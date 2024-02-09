«على» مات بـ3 طعنات فى القلب

الحقيقة فين.. المجنى عليه فى مواجهة الجانى

فى صفحة «وراء الجريمة» الأسبوعية، منهج جديد لمتابعات الجرائم بشكل تحقيقى.. نعرض اعترافات وأقوال الجانى والمجنى عليه، وشهود العيان وأسر الضحايا، واستكمالا وبحثا من جريدة «الوفد» عن الحقيقة، نفتش ونبحث وراء الجرائم والوقائع الشائكة، بالتواصل مع طرفى كل قضية وحادثة أينما كانوا، للاستماع إلى وجهتى النظر، المتهم والضحية، نضع أقوال الطرفين أمام القارئ والحكم له فى النهاية..

الملف هذا الأسبوع سيدور حول واقعتين بمحافظتين مختلفتين، الأولى بمركز أوسيم بالجيزة، والثانية بشبرا الخيمة فى القليوبية، المجنى عليه فى كليهما شاب والجانى عاطل وشقى، والدافع وراء الجريمتين سرقة وانتقام أعمى.

والد المجنى عليه: رأيت على وجه ابنى علامات حسن الخاتمة

خرج لأداء فرض الله «صلاة الظهر»، لم يكن يعلم المجنى عليه «على» ما ينتظره من طعنات غادرة على يد أحد الاشقياء، الجانى «يوسف»، أمام أعين المارة بمنطقة المنشية فى شبرا الخيمة، نفذ جريمته، بمعاونة شقيق والدته «خاله»، ووالدته التى انهالت على صديق المجنى عليه «عمر»، بـ«شاكوش»، ليصاب بجروح متفرقة بالجسم، وينطق «على» الشهادة بين يد أبيه وشقيقه ويلفظ أنفاسه الاخيرة متاثرا بجراحه.

انتقلت «الوفد» إلى محل الواقعة، فى أحد الشوارع الشعبية فى شبرا الخيمة، للتحقيق فى الواقعة التى تمت فى تمام الواحدة ظهراً، يقول الاب المكلوم «عادل»: «على» كان شابًا ملتزمًا دينياً يدرس فى الفرقة الأولى بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر حفظ القرآن الكريم، ولم يُعرف عنه إثارة المشاكل طوال حياته.

وأضاف الأب المكلوم فى يوم الواقعة بعد صلاة الظهر، ذهب «على» مع صديقه «عمر» للاطمئنان على صديقهما «عبدالرحمن» الذى لم يحضر الصلاة، ما إن وصلا إلى أسفل المنزل حتى هرول القاتل يوسف 16 عاماً نحو على قائلاً: «إنت جاى هنا ليه؟» رد على ببساطة: «جاى أسأل عن عبدالرحمن» وفجأة، أخرج يوسف سلاحاً أبيض، مما دفع «عمر وعلى» لمحاولة الهرب من مطاردته لهما بمطواة.

واستكمل الأب حديثة وهو يبكى، عزم «يوسف» على قتل «على»، فطارده وطلب من «خاله» الذى كان يقف فى آخر الشارع أن يمسكه فباغت «الضحية» بضربة بقطعة حديد على رأسه، مما جعله يتوقف عن الهروب عندها، طعنه يوسف ثلاث طعنات قاتلة، ثم طعن صديقه عمر فى قدمه، وتعدت والدة الجانى يوسف، على صديق ابنى بشاكوش، وتدخل أهالى المنطقة وتم الفصل بينهما «عمر» كان يصرخ طالبًا الإسعاف لإنقاذ صديقه.

وأضاف والد الضحية: حاول الشيخ «محمد»، إمام المسجد، إسعاف «على» ونقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد الوصول بدقائق مرددًا والد الضحية استقبلت خبر وفاة «على» بصدمة كبيرة كنت فى عملى وذهبت مسرعاً إلى المستشفى ونظرت إلى «على» وودعته مرددًا «والله رأيت على وجهه علامات حسن الخاتمة.

وطالب الأب بالقصاص، مؤكدًا أن كاميرات المراقبة أظهرت أن الضحية لم يتعرض للمتهم «يوسف»، بل حاول الهرب منه، بينما كان المتهم عازمًا على قتله، مؤكدا أن على ويوسف لا يعرفان بعضهما البعض ولم يكن بينهما أى تعامل سابق «لا راحة لى إلا بالقصاص من قاتل ابنى، فقد سلب حياته بغير حق».

وقال شاهد عيان، إنه شاهد الواقعة منذ بدايتها، لأنه يمتلك محلًا فى نفس الشارع، ولكن الامر تم فى لحظات، ولم يتمكن هو والاهالى من انقاذ الضحية وصديقه، مؤكدا أن الجانى «يوسف»، اعتقد أن المجنى عليه «على» وصديقه المصاب «عمر»، حضرا إلى الحى لمناصرة صديقهما «عبدالرحمن»، فى خلاف نشب مع القاتل، ففور حضورهما، توجه إليهما واخرج سلاحًا أبيض «مطواة»، كانت بحوزته، وتعدى عليهما، وساعده فى ذلك والده وخال الجانى، وفروا هاربين.

بلاغ الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت اشارة بوصول شاب 18 عامًا، مصابًا بطعنات نافذة فى القلب، وتوفى فور الوصول، وبتقنين الاجراءات تم القبض على المتهم بقتل طالب كلية اللغات والترجمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك.