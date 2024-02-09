ازالة 3 مخالفات في المهد بدمياط

شن مجلس مدينة دمياط ، اليوم حملة مكبرة استهدفت التصدي لأعمال البناء المخالف منذ المهد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعلى الفور تم إيقاف وازالة 3 أعمال وإزالتها في المهد

كما ينفذ المجلس أعمال إزالة أعمدة مخالفة في المهد للطابق الأول بمساحة 120 مترا مربعا داخل قرية الشعراء ، وتم الحفظ على معدات البناء، كما تمت الإزالة بالكامل والجدير بالذكر أن محافظ دمياط ، شدد على رؤساء المدن والمراكز والقري بمتابعة مجهودات مواجهة المخالفات والتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

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