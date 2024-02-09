بعد 20 عامًا من عرضه.. فيلم حب البنات على شاشة سينما زاوية

أعلنت الصفحة الرسمية لسينما زاوية، عن عرض الفيلم الشهير “حب البنات”، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في الـ 14 من فبراير في مقر السينما بوسط البلد، ويليه مناقشة مع السيناريست تامر حبيب عن كواليس الفيلم وأحداث تحكي للمرة الأولى.

يحكي الفيلم عن ثلاث فتيات غير شقيقات بعد وفاة أبيهن يجتمعن في بيت واحد للمرة الأولى لمدة عام حتى يحصلن على الميراث حسب وصية الأب، لكل واحدة منهن قصة ومختلفة عن الأخرى، فـ(ندى) فتاة رقيقة المشاعر وتكره الوحدة، أما (غادة) فهى معيدة بالجامعة وتكره الرجال بأثر من والدتها، أما (رقية) فقد عاشت عمرها كله في إنجلترا.