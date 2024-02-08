شبانة: السوشيال ميديا اشعلت أزمة بعد تهنئة عبدالقادر لـ أحمد حمدي

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان تهئنة أحمد عبدالقادر لاعب النادي الأهلي، لزميله أحمد حمدي الذي وقع عقدًا مع نادي الزمالك وانضم لصفوفه خلال الميركاتو الشتوي، أمر طبيعي تمامًا خصوصًا وأنهم لعبوا سويًا، والعلاقات بين اللاعبين جيدة خارج المستطيل الأخضر.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "حمدي وعبدالقادر كانوا زملاء في النادي الأهلي، ولا أعرف سر اشتعال السوشيال ميديا والهجوم ضد لاعب النادي الأهلي، واعتبروا ذلك استفزاز من جانب أحمد عبدالقادر، رغم أن محمد عبدالمنعم تمنى الشفاء لـ الونش بعد إصابته بالصليبي، وهم أيضًا زملاء في المنتخب الوطني".

وأضاف: "الخناقة حاليا بين جمهور الأهلي والزمالك لمجرد أن عبدالقادر هنئ أحمد حمدي بالانضمام لنادي الزمالك، والمفترض أن نعمل على بناء الاخلاق والالتزام والتعاون واللعب العادل، ومجرد تويتة للاعب الأهلي أصبح هناك هجوم ضاري ضد اللاعب".

وأشار إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي كان غاضبا من الإعلان عن التعاقد مع مروان النايب، وقام بإيقاف القرار، كما أن أمير توفيق هو من يتولي المفاوضات مع سيفاس التركي في قصة اعارة أحمد عبدالقادر.