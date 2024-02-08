مركز شباب ابوحمودي بأبو تشت ينظم ندوة عن الاسراء والمعراج

نظم مركز شباب ابوحمودي اليوم الخميس، التابع لإدارة شباب ابوتشت شمال محافظة قنا، ندوة عن الاسراء والمعراج، وذلك ضمن خطة النشاط بالمركز للفئة العمرية طلائع.

وصرح محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية هذه الندوات الدينية والاحتفال بهذه المعجزة الربانية. واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي فهم الطلائع لدينهم وعلي هذا التكريم لنبيه الكريم.

و أكد احمد عيسى هريدي وكيل الإدارة علي أهمية رفع الوازع الديني والتدبر في هذه المعجزة وتكريم نبيه محمد صلي الله عليه وسلم.

فيما تحدث رجب عبداللاه محمد رئيس قسم خدمات الشباب بالإدارة علي زيادة الثقافة والمعرفة الدينية والبعد عن الأفكار الهادمة والشائعات وعدم الانسياق ورائها .

وقالت أمل محمد سليمان مديرة مركز شباب ابو حمودي، علي ان هذا المشروع يأتى ضمن خطة النشاط بالمركز وضمن الفئة العمرية طلائع.

ومن جانبه اوضح علي عبدالرازق مدني المحاضر ان هذه المعجزة التي حدثت للرسول محمد صلي الله عليه وسلم بالجسد والروح معا علي اتفاق كثير من الفقهاء، وتكريما للرسول سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم وسميت سورة في القران الكريم بهذا الاسم سورة الإسراء.

مضيفاً ان هذه المعجزة شاهد فيها نبينا عليه افضل الصلاة والسلام الكثير والكثير في السموات حتي وصل الي العرش، وأن هذه المناسبة فيها الكثير من المعجزات وفرضت فيها الصلاة وصلي إماما بالانبياء لابد أن نقف كثيرا امام هذه المعجزة الإلهية.

ياتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومحمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، و أنور محمد صدقي مدير عام الإدارة.