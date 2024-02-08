جمارك الدخيلة تضبط محاولة تلاعب في مستندات قيمتها ٢ مليون جنية بالإسكندرية



تمكن رجال جمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية بالتنسيق مع ممدوح عبد الغني مدير عام المركز اللوجيستى وأمل أحمد مدير عام الإتفاقيات من ضبط محاولة تلاعب وتزوير فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 .

كان الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك قد تلقى اخطارا من مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة

يفيد بناءا على إخبارية سرية مقدمة من هيئة الرقابة الإدارية مفادها قيام شركة ن . ا ل بالتلاعب في مستندات البيان الجمركي رقم 457773 لسنة 2023 لتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية والإعفاء من رسوم الوارد بالمخالفة للمنشأ الفعلي للتهرب من سداد الضرئب والرسوم الجمركية والصنف الوارد لوز وارد من بلغاريا .

وتم تشكيل لتحقيق الإخبارية والكشف والمعاينة تحت إشراف شعبان سعد على مدير منطقة الفحص والمعاينة الثالثة بالدخيلة والدكتور ياسر البكري وحسن سليط بالمركز اللوجيستى ومن إبراهيم دبشة مدير التعريفة ومصطفى طلبه مدير الحركة وهشام عبد الموجود وأحمد درويش وحنفي محمود عبد النبي وعمرو ابراهيم عيد فتلاحظ وجود استيكرات منزوعة فتم إرسال شهادة المنشأ (يورو) للإدارة العامة للاتفاقيات فأفادت بعد التحقق بعدم صحة التمتع بتطبيق الاتفاقية فتم إحالة الواقعة للشئون القانونية التى قررت تكييف الواقعة( تهرب جمركى) طبقا للمادة 77 من قانون الجمارك .

وبلغت الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة 2 مليون و649 ألف و780 جنيه

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة التى قامت بسداد الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة.