الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل للمنازل في قطاع غزة جريمة حرب

صرّح مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بأن تدمير الجيش الإسرائيلي للمباني والممتلكات الخاصة في قطاع غزة على طول الحدود يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وذكر المفوض في بيان، أن "التدمير الهائل للممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية، والذي تم تنفيذه بشكل غير قانوني ودون سبب، يرقى إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب".

ووفقا له، فإن المساعي الإسرائيلية التي تهدف إلى إنشاء منطقة آمنة، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي.

وفي الوقت نفسه، أكد تورك أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة مقنعة على أن مثل هذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية ضروري حقًا.

ووفقاً لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن قوات الدفاع الإسرائيلية تقوم بتدمير جميع المباني في قطاع غزة ضمن مسافة كيلومتر واحد من الحدود.

وقبل ذلك، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل إلى ضمان سلامة المدنيين في رفح أثناء التخطيط للهجوم المقبل.