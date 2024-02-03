د. وجدي زين الدين: مصر تغرد وحيدة لمجابهة تصفية القضية الفلسطينية

طالب الدكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، الدول العربية بالانضمام لمصر وممارسة مزيدا من الضغط على أمريكا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، متسائلا: أين العرب؟ مصر تغرد وحيدة لمجابهة تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الدكتور وجدي زين الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أمريكا هي العقل المدبر والمخطط للحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، بهدف واضح أساسي ورئيسي وهو تصفية القضية الفلسطينية ومحاولة إشعال المنطقة بأكملها وكلنا يرى ما يحدث في البحر الأحمر.

تابع الكاتب الصحفي، سحب الولايات المتحدة وما لا يقل عن 12 من حلفائها التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يؤكد أننا أمام مخطط شيطاني لتصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكد أن أمريكا هي من تقود الحرب على غزة.

استطرد، ألاعيب الولايات المتحدة الأمريكية باتت مكشوفة للعيان، وكل شعوب العالم فقدوا مصداقيتهم في أمريكا، ولكن أمريكا تجر حكومات المجتمع الدولي كالنعام، وهذا أمر في شدة الخطورة.

https://www.facebook.com/khata7mar.htv/videos/2370384729829782/