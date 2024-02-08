الخارجية الأمريكية تنفي تنفيذ أي مخطط إسرائيلي بتلك المنطقة

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، اليوم الخميس أنه سيكون من الكارثي تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، دون تخطيط أو قليل من التفكير بمنطقة تؤوي أكثر من مليون شخص.

كما أضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عبر حسابه الرسمي بمنصة "اكس" أنها لم تر بعد أي دليل على تخطيط جاد لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح.

ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي البدء في عملية عسكرية في مدينة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ السابع من أكتوبر الماضي ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني.

