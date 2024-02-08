حسام حسن يحضر مباراة نهائي موسم الرياض رفقة تركي آل الشيخ

تواجد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في ستاد المملكة آرينا بالعاصمة السعودية الرياض، قبل دقائق قليلة من انطلاق مواجهة الهلال والنصر التي تقام في نهائي كأس موسم الرياض الودي بعد قليل.





وتفقد مدرب المنتخب الوطني ملعب اللقاء رفقة أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.



ويأتي تشكيل النصر في اللقاء كما يلي:

في حراسة المرمي: راغد النجار.

خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الاله العمري - إيميريك لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو دا سيلفا - مارسيلو بروزوفتيش.

الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن الغريب.



بينما جاء تشكيل الهلال في المباراة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: لودي - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سافيتش - روبين نيفيز - مالكوم.

خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - ميشيل ديلجادو.