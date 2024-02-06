أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 77.97 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-2-2024، مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لمناقشة الهدنة في قطاع غزة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين لتصل إلى 77.97 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات لتصل إلى 72.75 دولار للبرميل، وارتفع كلا العقدين بمقدار 1 % تقريبا يوم أمس الاثنين في أول ارتفاع خلال أربع جلسات.

ويترقب المتعاملون في السوق بيانات الصناعة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بشأن مخزونات الخام الأمريكية.