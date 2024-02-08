سكرتير عام الإسماعيلية يشهد ختام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "المرأة تقود "

شهد محمد انيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اليوم الخميس ، ختام الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات" بمكتبة مصر العامة، والتي نظمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي كلمته نقل السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية تحيات محافظ الإسماعيلية، وأكد على دعم الدولة والقيادة السياسية للمرأة المصرية ودورها الأساسي في تنمية الأسرة المصرية، فهي عماد الأسرة وأساس المجتمع فهي التي ترعى وتنشئ جيلًا مثقفًا واعٍ منتمٍ للهُوية المصرية ومحبًّا لوطنه، فالمرأة هي نصف المجتمع والقادرة على تغير جيلًا كاملًا إن أرادت.

وأكد على أن البرنامج يُعدُّ من أهم توجهات القيادة السياسية وأنه أول خطوات تَقلُّد المناصب القيادية للرجال والنساء.

استهدف التدريب السيدات في الفئة العمرية من ٢٢ إلى ٥٠ عام من العاملين بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورائدات الأعمال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم وتعزيز المرأة المصرية وتأهيلها للعمل السياسي من خلال تنظيم برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"، والذي يتواكب مع اهتمام القيادة السياسية الرشيدة بدور المرأة وتعاظمه في المجتمع، امتدادًا لتاريخ الكفاح الطويل للمرأة المصرية في بناء الإنسان والوطن، والمشاركة في جهود التنمية كنصف المجتمع مع التأكيد على دعم دور المرأة في كافة الأجهزة بالمحافظة وتولي العديد منهن القيادة في عدة مجالات؛ إيمانًا بدورهن الهام، والاهتمام بالمرأة البدوية وتدعيم دورها ورفع مستواها وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي وغيرها.

جدير بالذكر، أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، يقدم حزمة تدريبات متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.

يذكر أنه أقيم البرنامج التدريبي داخل محافظة الاسماعلية علي مدار 3 أسابيع بمعدل ٤ ساعات يوميًا.