زوجة بروس ويليس تؤلف كتابا جديدا لتقديم الرعاية لمصابي الخرف الجبهي الصدغي

أعلنت إيما هيمينج ويليس زوجة النجم العالمى بروس ويليس أنها تعمل حاليًا على كتاب جديد لتقديم الرعاية يعتمد على تجاربها في رعاية الممثل المحبوب، الذي تم تشخيص إصابته بالخرف الجبهي الصدغي.

ومن المقرر أن يصدر كتاب إيما هيمنج ويليس، بدون عنوان حاليًا، في عام 2025.

وقالت إيما في بيان لها: "لا يؤثر الخرف على أحبائك فحسب، بل يمكن أن يهز أساس الأسرة بأكملها، إذا سمحت بذلك، وكان تحديد الموارد المناسبة لتعليم وتنوير نفسي أمرًا قويًا وأتاح لي المساحة لمواصلة المضي قدمًا بالطريقة الأكثر إيجابية حتى أتمكن من أن أكون أفضل أم وزوجة وابنة وصديقة وشريكة في الرعاية، وأريد أن أكون قادرة على مشاركة ذلك مع الشخص التالي الذي يجد نفسه في مكانى".

بروس ويليس وزوجته

وكانت كشفت زوجة النجم العالمي بروس ويليس تطورات الحالة الصحية له بعد إصابته بالخرف الجبهي الصدغي (FTD)، بعد الإعلان عن التشخيص في فبراير الماضى.

حيث ظهرت إيما فى برنامج Today on Monday لمناقشة حالته، ووصفت كيف كان الأمر “صعبًا” على جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك ابنتيهما مابيل، 11 عامًا، وإيفلين، 8 أعوام.

قالت إيما في البرنامج: "ما أتعلمه هو أن الخرف أمر صعب، وأنه أمر صعب على الشخص الذي يتم تشخيصه، كما أنه صعب على الأسرة، وهذا لا فرق بالنسبة لبروس أوأنا أو فتياتنا، عندما يقولون أن هذا مرض عائلي، فهو كذلك بالفعل".

بروس ويليس وزوجته

يعد الخرف الجبهي الصدغي هو شكل نادر من المرض الذي يسبب تدهورًا في الحركة والشخصية والسلوك واللغة.

أشارت إيما عن تلقي التشخيص لزوجها: "أعتقد أنها كانت نعمة ونقمة، وأن أفهم أخيرًا ما كان يحدث حتى أتمكن من قبول ما هو موجود، وهذا لا يجعل الأمر أقل إيلامًا ولكن مجرد التقبل ومعرفة ما يحدث لبروس يجعل الأمر أسهل قليلًا".

ردًّا على سؤال عما إذا كان ويليس على علم بما يحدث له، أجابت إيما: "من الصعب معرفة ذلك".

أضافت عندما سئلت عن كيفية شرح المرض لبناتهم: "نحن أسرة صادقة ومنفتحة للغاية، وكان الشيء الأكثر أهمية هو أن نكون قادرين على تحديد ما هو المرض، وشرحه لأنه عندما تعرف ما هو المرض من وجهة نظر طبية، يصبح الأمر منطقيًا نوعًا ما، فـ لذا كان من المهم أن نخبرهم بالأمر لأنني، كما تعلمون، لا أريد أن يكون هناك أي وصمة عار مرتبط بتشخيص والدهم، أو لأي شكل من أشكال الخرف".

أعلنت عائلة ويليس سابقًا في مارس من العام الماضي أنه سيعتزل التمثيل بعد إصابته بالحبسة الكلامية، وهي حالة تعيق قدرة الشخص على التحدث والكتابة.

مع ذلك، يقال إن كوينتين تارانتينو يريد منح الممثل آخر ظهور له على الإطلاق في فيلمه القادم، The Movie Critic، فسبق أن عمل الثنائي معًا في فيلم Pulp Fiction عام 1994.

وكان حرص النجم العالمي بروس ويليس، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ 68 وسط عائلته.

بروس ويليس يستسلم للخرف الصدغي والحبسة الكلامية

شارك بروس جمهوره فيديو كشف عن احتفاله مع عائلته وكتب عبر حسابه على الإنستجرام قائلًا: "الاحتفال بعيد الميلاد مع عائلتك".

والتقطت عدسات المصورين، النجم العالمي بروس ويليس أثناء نزهته، أمس الخميس، في شوارع سانتا مونيكا برفقة أصدقائه.

رغم إصابته بالخرف إلى أنه ظهر في الصور التي تداولت اليوم بشكل كبير بصحة بدنية جيدة.

أثار الممثل العالمي بروس ويليس حالة من الجدل، وأصبح حديث وسائل الإعلام الأجنبية والعربية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، بعد مرور عام من إعلان عائلته إصابته بالحبسة الكلامية.

أعلنت عائلة بروس ويليس، في بيان صحفي قالت فيه: "إن بروس مصاب بمرض نادر وخطير يسمى بـ(الخرف الجبهي الصدغي)".

تابعت عائلته: "رغم أن هذا مؤلم، فإنه من المريح أن يكون لديك تشخيصًا واضحًا في النهاية، هو مرض قاس لم يسمع به كثيرون منا ويمكن أن يصيب أي شخص، وأن الحبسة الكلامية مجرد عرض واحد من أعراض مرض الخرف الجبهي الصدغي".

أضافت العائلة: لا توجد علاجات لهذا المرض، وهي حقيقة نأمل أن تتغير في السنوات المقبلة مع تطور حالة بروس نأمل أن يركز أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث".

أصيب "ويليس"، بأزمة صحية شديدة، قد تتسبب في ابتعاده عن التمثيل خلال الفترة المقبلة، إذ أعلنت عائلته إنه يعاني من فقدان النطق وعدم القدرة على الإدراك والتي شخصها بعض الأطباء بالحبسة الكلامية.

كشفت ابنة النجم العالمي "بروس ويليس"، تعرض والدها لأزمة صحية افقدته النطق والقدرة على الإدراك، إذْ كتب رومر ويليس، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "إلى جميع محبى بروس المذهلين، كعائلة أردنا أن نشارك أن حبيبنا بروس الذي يعانى من بعض المشكلات الصحية وتم تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية، مما يؤثر على قدراته المعرفية".

أضافت ابنة بروس ويليس: "نتيجة لهذا وبمعنى كبير يبتعد بروس عن المهنة التى كانت تعنى له الكثير".