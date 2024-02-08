ضربة قوية لاحد المصانع تحت السلم احباط محاولة طرح كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالاسكندرية

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الاسكندرية اليوم الخميس ضربة قوية لأباطرة المصانع تحت السلم تقوم بالغش والتدليس بالمنتجات الغذائية مما تسبب خطورة على صحة المواطنين .لاستخدامهم خامات مجهولة المصدر منتهية الصلاحية .

كان قد اصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع و الخامات المستخدمة في التصنيع، وذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط و متابعة المصانع وضبط الغش التجاري.

وقامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له باكينام مصطفى وسالى أنور مفتشى الإدارة بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة بحملات على نطاق المحافظة.

أسفرت هذه الحملات عن ضبط مصنع حلويات بحيازته خامات بدون فواتير دالة على الحيازة ومجهولة المصدر وتم تحريز ٢٨ شيكارة سكر زنه الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، و٢٦ شيكارة دقيق زنه الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم تقريبا استخراج ٧٢، و٣٥ شيكارة سميد زنه الشيكارة الواحدة ٤٩.٨٧ كجم تقريبا، و٤٩ كرتونة بندق مقشر زنة الكرتونة الواحدة ١٠ كجم، و١٢٤ علبة سمن وزن العلبة الواحدة ١١كجم، و٦٠ علبة سمن وزن العلبة الواحده ١٦ كجم، و٢١ علبة سمن جاموسى وزن العلبة الواحدة ٢٠ كجم.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.