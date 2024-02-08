"النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق".. كلمات أغنية شيرين الجديدة

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنيتها الأولى “الدهب” من ألبومها المرتقب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية.

كلمات أغنية شيرين عبد الوهاب "الدهب"

أغنية الدهب من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع توما، واحتوت الأغنية على مفردات عامية تستخدم باستمرار في الحديث اليومي ، وجاءت كلماتها كالآتي:"قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول أحنا أستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدّر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول أحنا أستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا".

اخر أغاني شيرين عبد الوهاب الدهب

كانت آخر إصدارات شيرين الغنائية من خلال “المترو”، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها “في محطه المترو وانا ماشيه من يومين انا شفت حد مش هشوفه مرتين ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين انا انا انا بصيت شمالي وبعدها بصيت يمين ومكنش فيه الا انا بس وجمبي اتنين مبقتش عارفه هو يومها قصدو مين يا دي يا دي يا انا خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه مبقتش فاهمه مبقتش عارفه ده عمل فيه روحي وفي قلبي اي قربلي خطوه وقالي فجأه اي النظام دقات قلبي سريعه ومن غير انتظام وضحكلي نفس الضحكه قولت خلاص تمام كده انا انا قبل اما نحكي وقبل ما نقول كلمتين تلفونو رن استأذن وبعد خطوتين في الزحمه تاه من قبل ما اعرف هو مين كده كده كده خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه خد قلبي مني وخطفني خطفه ولاقيتني طايره مع اني واقفه مبقتش فاهمه مبقتش عارفه ده عمل في روحي وفي قلبي اي في محطه المترو وانا ماشيه من يومين خد قلبي مني ضحكت عيونه ضحكه قولت قصدو مين انا انا انا ”.

نشاط غنائي مكثف لشيرين عبدالوهاب في 2024

عادت شيرين عبد الوهاب لساحتها الغنائية بحفل غنائي للإمارات ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة وكان هو الأول بعد إعلان انفصالها، وشهد حضور كامل العدد وتألقت بوزن أقل من السابق بقليل وغنت مجموعة من باقتها المفضلة لدى جمهورها" الكدابين، تاج راسك، اه ياليل، صبري قليل، حبه جنة"، بالإضافة لحفل غنائي آخر في لبنان بمناسبة احتفالات عيد الحب هناك.

شيرين عبدالوهاب في ليلة روائع السنباطي:

كانت شاركت شيرين حديثًا في “روائع السنباطي” بجانب عدد كبير من نجوم الغناء "أحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، والذي شهد حضورًا كامل العدد، وتغنى نجومه بباقة من أجمل أغاني الزمان الجميل التي لحنت بواسطة السنباطي.