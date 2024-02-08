الإمارات ترسل "مستشفى عائم" إلى العريش دعماً لغزة

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، إرسال مستشفى عائم متكامل بسعة 100 سرير، إلى قبالة سواحل العريش المصرية، لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" إن المستشفى الذي تم إرساله ضمن عملية "الفارس الشهم 3".



ويضم طاقماً طبياً وإدارياً مكوناً من 100 شخص من مختلف التخصصات، موضحة أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بتقديم أشكال الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة.



وأمس الأربعاء، أعلنت الإمارات دخول 10 سيارات إسعاف مجهزة بجميع المعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، في إطار الجهود الرامية إلى دعم متطلبات القطاع الصحي في القطاع، فيما بلغت المساعدات التي قدمتها الإمارات من خلال عملية "الفارس الشهم 3"، التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي نحو 10575 طناً، وجرى خلالها إرسال 435 شاحنة برية وحمولة سفينة، و154 طائرة شحن، كما تضمنت إنشاء 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً يستفيد منها سكان غزة مباشرة.