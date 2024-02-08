وكيل تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة القراءة الحرة

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فوز التلميذ مصطفى نصر أحمد نصر بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة القراءة الحرة (الإبداع الفني والرسومات) للعام الدراسي 2023-2024م.

أكد السيد أن للأنشطة الطلابية أهمية قصوى في إثراء العملية التعليمية وجعلها أكثر تشويقا للطلاب مؤكدا أهمية القراءة اليومية حيث إنها تكسب المعرفة والمهارات وتنمي الوعي والقيم.

كما وجه وكيل الوزارة بدعم مختلف مسابقات القراءة للحصول على أعلى المراكز داعيا طلابه المشاركة الفعالة في كل المسابقات.

هنأ السيد كل من أسهم فى نجاح المسابقة التى تمت بإشراف صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وتنفيذ ناجح عبدالحميد موجه عام المكتبات بالمديرية وللطالب وأسرة توجيه المكتبات والمشرفين على المسابقة متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.