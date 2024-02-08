الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لبنان: نحث الدول المانحة على الاستمرار في تمويل «أونروا»

أونروا
أونروا

أكد  وزير خارجية لبنان، عبدالله بو حبيب، أن بلاده تحث الدول المانحة على الاستمرار في تمويل «أونروا»، نظراً لخطورة تداعيات تعليق المساعدات، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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وفي سياق آخر، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من "انتشار مقلق" للأمراض في قطاع غزة، بسبب نقص المياه النظيفة والصرف الصحي، في ظل استمرار الحرب.

 

وأشارت الوكالة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى أن فرقها تواصل تطعيم الأطفال في غزة ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وغيرها من الأمراض.

 

وحذرت من وجود انتشار "مقلق" للأمراض بسبب نقص الصرف الصحي والمياه النظيفة في غزة، مشيرة إلى أن "بعض المرافق الصحية لا تزال تعمل" في القطاع، رغم القصف المستمر والقيود المفوضة على الوصول إلى تلك المنشآت.

 

وأوضحت أن "84 بالمئة من المرافق الصحية في القطاع تأثرت" بسبب الهجمات.

 

وكانت الوكالة قد أشارت في تقرير سابق هذا الشهر، إلى أنه حتى يوم 30 يناير الماضي، لم يكن هناك سوى 4 مراكز صحية تابعة للأونروا (من أصل 22) تعمل، وذلك في أعقاب إغلاق مركزين صحيين في خان يونس بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية. 

 

وأشارت إلى أنه: "لا يزال 277 موظفا في مجال الرعاية الصحية، يعملون في المراكز الصحية الأربعة العاملة، حيث قدموا في 30 يناير الماضي ما مجموعه 8.797 استشارة طبية".

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الجريدة الورقية