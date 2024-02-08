أوس أوس أحدث المنضمين لفيلم "المكسيكي" مع أحمد فهمي

تعاقد الفنان محمد أسامه الشهير بـ أوس أوس على المشاركة فى فيلم "المكسيكى"، والذى يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمى.

وكان بدأ الفنان أحمد فهمي تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان “المكسيكي”، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

ويأتي فيلم “المكسيكي” بعد نجاح آخر أفلامه "مستر إكس" الذى حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر على مستوى السينما المصرية والعربية.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، إذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019.

وشارك في بطولته محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

قصة مستر إكس:

تدور قصة وأحداث فيلم "مستر إكس" في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الـx السابق أو الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي وتحدث بينه وبين أبطال العمل الكثير من المفارقات والأحداث المهمة.

شخصية هنا الزاهد:

هنا الزاهد تلعب خلال الأحداث شخصية محامية ودفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقى أحمد فهمى وتحدث بينهما الكثير من المواقف والمفارقات الكوميدية.

أحمد فهمي

دور أكرم حسني:

أكرم حسني يلعب خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما الكثير من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.

أبطال مستر إكس:

فيلم مستر إكس بطولة كل من الفنان أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أسامة الشهير بأوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، والفيلم من تأليف أماني التونسي، سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

أحمد فهمي

وكان قال الفنان أحمد فهمي، أنه هرب من المنزل في عمر التاسعة عشر، معلقًا: "كانوا عايزني ادخل كلية هندسة وأنا كنت مش حابب دا".

أحمد فهمي

وأضاف أحمد فهمي، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر فضائية دي إم سي، مساء الإثنين: "أصحابي قالولي مش هتستحمل هترجع وبتاع، عمرك ما هتقنتع بحاجة غير لو جربتها بنفسك ياما هتقول طول عمرك يا رتني".

أحمد فهمي

حملة على مواقع التواصل الاجتماعي:

وكشف فهمي عن تعرضه لحملة مدبرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتقليل منه والإساءة له، قائلًا: “فيه نجم كبير عمل عليا حملة في السوشيال ميديا خلال وقت ما”.