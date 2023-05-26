أحمد فهمي يطرح بوستر فيلم "مستر إكس"

طرح الفنان أحمد فهمي، البوستر الرسمي لفيلمه الجديد “مستر إكس”، والذي مقرر أن يعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك بجميع دور العرض السينمائية.

ونشر “فهمي” البوستر الرسمي لـ مستر إكس، عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وعلق، قائلًا:" البوستر الرسمي لفيلم مستر Ex،عيد الأضحى بجميع السينمات، إنتاج : أحمد السبكي، إشراف عام : خالد السبكي، سيناريو وحوار : أحمد عبد الوهاب - أمجد الشرقاوي، إخراج : أحمد عبد الوهاب ".

فيلم مستر إكس

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرفو العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي وإخراج أحمد رشيد.

مستر إكس

وفي سياق متصل، ينتظر الفنان أحمد فهمي، عرض مسلسله الجديد “سفاح الجيزة”، قريبًا عبر إحدى منصات الإلكترونية الشهيرة .

قصة مسلسل "سفاح الجيزة" مستوحاة من أحداث حقيقية، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وهم: أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، حنان يوسف وصلاح عبدالله .

يذكر أن الفنان أحمد فهمي، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي خلال مسلسل "سره الباتع"، والذي حققَّ نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال، أبرزهم: أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق.

تضم قائمة المشاركين في المسلسل: هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبدالمنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

معلومات فنية عن أحمد فهمي

هو ممثل و كاتب سيناريو مصري، تخرج في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة. شقيق الممثل و السيناريست كريم فهمي، كون مع أصدقائه في فترة الجامعة فرقة عرفت باسم (تمر هندي للإنتاج الفني)، و قدموا أفلاماً سخرت من الأفلام المصرية الشهيرة، كان أنجحها فيلم (رجال لا تعرف المستحيل)، لفتت الفكرة نظر (محمد حفظي) الذي كان وقتها يتجه للإنتاج، وبالفعل أنتج لهم مسلسل (أفيش و تشبيه) الذي قدم في كل حلقة صورة ساخرة لأحد كلاسيكيات السينما المصرية، ثم أنتج لهم حفظي بعدها فيلم (ورقة شفرة) الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدي و الجماهيري.

كانت انطلاقته في عالم السينما من خلال كتابة سيناريو فيلم (كده رضا) لأحمد حلمي، ثم قام بعدها بالمشاركة في كتابة و تمثيل فيلم (ورقة شفرة) الذي جعل وجهه معروفاً لدى الجماهير. حاز جائزة النقاد لأفضل وجه جديد في عام 2008 مناصفة مع زميليه في فيلم ورقة شفرة (هشام ماجد) و (شيكو).