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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2007 يواجه زد بدوري الجمهورية

أهلي 2007
أهلي 2007

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ ، نظيره زد، في المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الخميس على ملعب زد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.
 

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يدخل أهلي ٢٠٠٧ المباراة وفي رصيده ٤٩ نقطة، منفردًا بصدارة الترتيب، وسجل الفريق ٣٩ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه، ويسعى الفريق الأحمر خلال المرحلة النهائية للحفاظ على لقبه للموسم الثالث على التوالي.

وتأهلت١٠ فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية ٢٠٠٧، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك والإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

تشكيل الجهاز الفني للأهلي ..

ويأتي تشكيل الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وإيهاب عبدالعاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبدالرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي أخصائي التدليك.

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