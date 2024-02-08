عرض عالمي أول لفيلم متل قصص الحب لميريام الحاج في مهرجان برلين



يشهد الفيلم اللبناني “متل قصص الحب” عرضه العالمي الأول بقسم بانوراما في مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ74 "15- 25 فبراير".



احداث فيلم متل قصص الحب



وتدور أحداث الفيلم الوثائقي في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. يتابع الفيلم ثلاث شخصيات من ثلاثة أجيال مختلفة تبحث عن مكانها في لبنان، يقف كل من جورج وجُمانة وبيرلا جو أمام بلدهم المشتعل، ولكل منهم رؤية مختلفة لطريقة إخماد تلك النيران، هل من خلال الحرب أم السياسية أم الثورة؟ وبينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. ويبقى السؤال واحد: كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟

فريق عمل فيلم متل قصص الحب



فيلم متل قصص الحب من تأليف وإخراج ميريام الحاج وإنتاج ميريام ساسين لشركة Abbout Productions وكارين روسزنيفسكي لشركة GoGoGo Films. ومونتاج أنيتا بيريز ومديري تصوير جهاد سعادة وميريام الحاج ومحمد صيام وموسيقى تصويرية لمارك كودسي. وإنتاج مشترك لكل من لبنان وفرنسا وقطر والسعودية.



تقول ميريام الحاج عن حماسها للعرض العالمي الأول للفيلم "على مدى سبع سنوات من العمل كان فيلم متل قصص الحب رحلة حميمية وسياسية على حد سواء. نحن سعداء باختيار برلين لفيلمنا وبالتجارب التي عشناها. البانوراما قسم جريء على المستوى السياسي وأيضًا الفني، لم يكن من الممكن أن يكون الفيلم في مكان أفضل من ذلك. كما يسعدنا أن نتمكن أخيرًا من مشاركة هذه القصة جنبًا إلى جنب مع MAD Solutions شريك المبيعات العربي والعالمي الذي رافقنا منذ البداية بالكثير من الاهتمام والحساسية".



وعلّقت المنتجة ميريام ساسين قائلة: "لقد كان صُنع هذا الفيلم تحديًا، فهو يشمل أربع سنوات محورية من تاريخ لبنان المضطرب، وروايات ثلاثة أجيال مميزة، كل منها موسوم بأحداث غيرت الحياة. بينما نحن الفريق الذي يصنع هذا الفيلم، نعيش هذه الأزمة غير المسبوقة.

يمثل اختيار فيلمنا في برلين علامة فارقة في رحلتنا، مما يعكس التفاني والشغف الذي استثمرهما جميع المشاركين في هذا المشروع. عند اختيار MAD Solutions كشريك لنا في المبيعات العالمية، استرشدنا بخبرتهم الواسعة في التعامل مع الأفلام العربية. قدرتهم على التعامل مع الفروق الدقيقة والتعقيدات التي تتسم بها سينمانا الإقليمية تمنحني ثقة كبيرة بأن فيلم متل قصص الحب سيصل إلى الجمهور العالمي ويتردد صداه. ويعد هذا التعاون بمثابة شهادة على التزامنا المشترك بتقديم قصص قوية وأصيلة من العالم العربي إلى الساحة الدولية.



ويعبر علاء كركوتي وماهر دياب المؤسسان الشريكان لشركة MAD Solutions عن سعادتهما بتمثيل الفيلم في جميع أنحاء العالم قائلين "بعد أن تتبعنا فيلم متل قصص الحب على مدى السنوات العديدة الماضية، انتظرنا أن يحقق هذا الفيلم الوثائقي نجاحًا كبيرًا في العالم. يمكننا أن نرى اللحظات السحرية التي خلقتها ميريام من نسيج المجتمع اللبناني حيث يُظهر الفيلم لحظات لا حصر لها من الجمال وسط النضال. نحن فخورون بتولي المبيعات العالمية لهذا الفيلم ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لتقديمه إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم"

وتشمل الأفلام الأخرى في قائمة مبيعاتها العالمية الفيلم السعودي أنا وسائقي للمخرجة عهد كامل وفيلم برزخ للمخرجة ليلى عباس وفيلم المابين للمخرجة التونسية ندى المازني حفيظ والذي عُرض لأول مرة في مهرجان وارسو السينمائي الخريف الماضي.





حصل فيلم متل قصص الحب على دعم من المركز الوطني للسينما والصورة المتحركة (CNC)، ومركز تطوير السينما وصندوق الفيلم اللبناني – إحدى مبادرات مؤسسة سينما لبنان. كما حصل الفيلم على تمويل إضافي من مؤسسة الدوحة للأفلام في قطر وصندوق البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وورش عمل أطلس التابعة لمهرجان مراكش السينمائي الدولي.



ميريام الحاج هي مخرجة لبنانية. تناول فيلمها الوثائقي الأول هدنة الحرب الأهلية في لبنان وعُرض لأول مرة بمهرجان رؤى من الواقع بنيون سويسرا عام 2015 وتم عرضه في العديد من المهرجانات الدولية، وفاز بالعديد من الجوائز أهمها جائزة لجنة التحكيم الخاصة من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير.