الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تفحم أتوبيس وهروب الركاب قبل وقوع خسائر فى الأرواح بمحافظة أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت الحماية المدنية باسيوط من السيطرة على حريق نشب فى اوتوبيس نقل عام بميدان المحطة ونجاة 35 راكب دون وقوع خسائر فى الأرواح

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطار من مأمور قسم أول يفيد باندلاع حريق داخل اوتوبيس نقل عام بميدان المحطة خط السير قادم من موقف نزلة عبد اللاه إلى موقف الازهر

وبالفحص والمعاينة تبين تفحم الاوتوبيس بالكامل دون وقوع خسائر فى الأرواح وتمكن الركاب من الهروب وعددهم 35 راكب 
وحرر محضر بالواقعه للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة. 

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الجريدة الورقية