تفحم أتوبيس وهروب الركاب قبل وقوع خسائر فى الأرواح بمحافظة أسيوط

نجحت الحماية المدنية باسيوط من السيطرة على حريق نشب فى اوتوبيس نقل عام بميدان المحطة ونجاة 35 راكب دون وقوع خسائر فى الأرواح

تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطار من مأمور قسم أول يفيد باندلاع حريق داخل اوتوبيس نقل عام بميدان المحطة خط السير قادم من موقف نزلة عبد اللاه إلى موقف الازهر

وبالفحص والمعاينة تبين تفحم الاوتوبيس بالكامل دون وقوع خسائر فى الأرواح وتمكن الركاب من الهروب وعددهم 35 راكب

وحرر محضر بالواقعه للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

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