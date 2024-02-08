جامعة الأسكندرية تشارك في معرض طب الأسنان بالإمارات AEEDC24

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، شاركت كلية طب الأسنان في معرض "إيدك" AEEDC 24 بدولة الإمارات العربية، والذي يعد أكبر معرض دولي لطب الأسنان حول العالم، وذلك في إطار إتفاقية التعاون المبرمة بين كلية طب الأسنان جامعة الأسنان وجامعة مانشيستر البريطانية.

ومن جانبة أشار الدكتور أحمد عبد الحكيم، عميد كلية طب الأسنان أن معرض " إيدك" يحظى بمكانة عالمية، ويزوره أكثر من 40 ألف زائر من مختلف دول العالم، لافتاً أن المؤتمر يعد مؤتمراً هاماً لخبراء طب الأسنان والأكاديميين والمتخصصين في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن المؤتمر يتناول التطورات والأبحاث في مختلف التخصصات في مجال طب الأسنان، وأضاف أن المؤتمر يستضيف أبرز المتحدثين على مستوى القطاع، ويحتضن عدداً من الأنشطة والفعاليات المتخصصة، ويتضمن المعرض أيضاً معرض الشركات الناشئة ويوفر لتلك الشركات فرصة لعقد صفقات طويلة الأجل، واستثمارات من أجل خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

شاركت في المعرض الدكتورة نرمين راضي، الأستاذ المساعد بكلية طب الاسنان جامعة الإسكندرية قد شاركت في هذا المؤتمر كممثل لجامعة الإسكندرية .