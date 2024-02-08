‏عودة مصطفى شوبير أبرز ملامح مران الأهلي ‏

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم وتضمن بعض الجوانب البدنية وتقسيمة الكرة التي حرص ‏خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي، وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام سموحة يوم الاثنين الماضي على استاد السلام، اطمأن ‏خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.‏

ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته ‏اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.‏

وشهد المران عودة مصطفى شوبير حارس المرمى بعد منحه راحة أمس الأربعاء رغم تواجد زميليه محمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.