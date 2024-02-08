395 مليار حصيلة الشهادات الإدخارية جنيه بالبنك الأهلى

أعلن البنك الأهلى أن حصيلة بيع الشهادات الإدخارية التى قام بطرحها مع الرابع من يناير الماضى بعائد 32.5، و27 % وصل اليوم الخميس إلى 395 مليار جنيه.



كان البنك الأهلي قد قام بطرح الشهادة البلاتينية الجديدة فى اوائل يناير الماضى بعائد سنوي يصل إلى 27% يصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5 % ويتم صرفه شهريًا.

تصدر الشهادة الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر من المصريين والأجانب، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقًا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.