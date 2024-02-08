إزالة 126 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز ومدن المنيا ، وبمختلف جهات الولاية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

و ذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات ، وللتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف ، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 126 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف ، منها ، 95 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة وأرض زراعية ، بمراكز ، ( العدوة – سمالوط – المنيا - ابوقرقاص) شمال وجنوب المنيا .

إلى جانب إزالة 27 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة 4 حالات بناء بدون ترخيص ، داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.