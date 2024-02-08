الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 126 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية بالمنيا

حملات الإزالة
حملات الإزالة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز ومدن  المنيا ، وبمختلف جهات الولاية ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

 

و ذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات ، وللتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية ، وأملاك الدولة ، أو البناء المخالف ، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

واستعرض محافظ  المنيا ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة ، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 126 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، والبناء المخالف ، منها ،  95 حالة تعدِِ على أرض أملاك دولة وأرض زراعية ، بمراكز ، ( العدوة – سمالوط – المنيا - ابوقرقاص) شمال وجنوب المنيا .

 

إلى جانب إزالة 27 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة ، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة 4 حالات بناء بدون ترخيص ، داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز ومدينة ابوقرقاص  جنوب المحافظة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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