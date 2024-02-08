الخميس 08 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

اجراء  1659  عملية جراحية للقضاء على قوائم الإنتظار بالمنيا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بالقضاء على قوائم الإنتظار ، حيث اعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، أنه تم إجراء 1659 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات ، خلال يناير  2024 . 

 

وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية ، للقضاء على قوائم الإنتظار ، للتخفيف الأعباء عن المواطنين ، و بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية  اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا .

 

وأشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة  بالمنيا ، إلى أنه تم إجراء 1659 عملية جراحية ، منها ،  1091 عملية جراحة عيون ، و  98 جراحة مخ واعصاب ، و 83 عملية جراحة الأورام  ؛ 319  قسطرة قلبية ؛ 16 اوعية دموية وقسطرة طرفية  ؛  23  قلب مفتوح ؛  27 جراحة العظام ؛  2  قسطرة  بالمخ. 

 

و اوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الإنتظار بمديرية الصحة ، انه تم إجراء  69  الف ، و 68     عملية جراحية ، ضمن  القضاء على قوائم الإنتظار  ، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية ، وأضافت نجيب ، ان المبادرة  الرئاسية تتم بمشاركة عدد  21  مستشفي داخل المحافظة.

 

وتشمل ، مستشفى المنيا العام ، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي ، مستشفى التأمين الصحي ، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز أورام المنيا ، مستشفى المنيا الجامعي ، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي ، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال ، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة ، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط ، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مركز حورس للعيون ؛ مستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى المنيا الوطنى ، ومستشفى الصفوه ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى ديرمواس التخصصي.

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