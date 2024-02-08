اجراء  1659  عملية جراحية للقضاء على قوائم الإنتظار بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، تنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بالقضاء على قوائم الإنتظار ، حيث اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، أنه تم إجراء 1659 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات ، خلال يناير 2024 .

وذلك فى اطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، للقضاء على قوائم الإنتظار ، للتخفيف الأعباء عن المواطنين ، و بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا .

وأشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إلى أنه تم إجراء 1659 عملية جراحية ، منها ، 1091 عملية جراحة عيون ، و 98 جراحة مخ واعصاب ، و 83 عملية جراحة الأورام ؛ 319 قسطرة قلبية ؛ 16 اوعية دموية وقسطرة طرفية ؛ 23 قلب مفتوح ؛ 27 جراحة العظام ؛ 2 قسطرة بالمخ.

و اوضحت الدكتورة ايرينى عادل نجيب مسئول قوائم الإنتظار بمديرية الصحة ، انه تم إجراء 69 الف ، و 68 عملية جراحية ، ضمن القضاء على قوائم الإنتظار ، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية ، وأضافت نجيب ، ان المبادرة الرئاسية تتم بمشاركة عدد 21 مستشفي داخل المحافظة.

وتشمل ، مستشفى المنيا العام ، مستشفى رمد المنيا، مستشفى ملوى التخصصي ، مستشفى التأمين الصحي ، مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط ، مركز أورام المنيا ، مستشفى المنيا الجامعي ، مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بالمنيا، مستشفى القلب والصدر الجامعي ، مستشفى المنيا الجامعى للنساء والأطفال ، مستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة المنيا، مستشفى مصر المحبة ، مستشفى الراعي الصالح بسمالوط ، مستشفى دار الهلال التخصصي، مركز النيل الدولي للعيون، مركز حورس للعيون ؛ مستشفى سمالوط التخصصي ومستشفى المنيا الوطنى ، ومستشفى الصفوه ببنى مزار ومستشفى رمد بنى مزار ومستشفى ديرمواس التخصصي.