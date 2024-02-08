جامعة العريش تستعد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 /2024

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومثالية للطلاب، مشيراً إلى أنه قد تم الانتهاء من أعمال الامتحانات والكنترولات وإعلان نتائج للفصل الدراسي الأول.



وعن الاستعدادات الأكاديمية: أشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني، مع مراعاة توزيع المواد الدراسية بشكل متوازن بين مختلف الكليات والتخصصات.



وأكد رئيس الجامعة، على التزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية، وتقديم شرح المواد الدراسية بكفاءة وفعالية، وتم أيضًا التنويه لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع التأكيد على تطبيق معايير الجودة في جميع مراحل الامتحانات وتدريب الطلاب على الامتحانات.



وتحدث رئيس الجامعة عن الاستعدادات اللوجستية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع مرافق الجامعة، بما في ذلك القاعات الدراسية والمعامل والمكتبات.



وشدد رئيس الجامعة، على تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في جميع أنحاء الجامعة، لضمان بيئة صحية وآمنة للطلاب، مع التأكد من توفير جميع الخدمات الطلابية اللازمة، مثل السكن الجامعي والرعاية الصحية والأنشطة الطلابية.



وحث رئيس الجامعة الطلاب، على الالتزام بالجدول الدراسي، وحضور المحاضرات والندوات بانتظام، كما شجعهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، والتي تساهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والثقافية، ودعا الطلاب إلى التواصل مع الإدارة في حال وجود أي مشاكل أو صعوبات تواجههم خلال الدراسة.



وتوجه رئيس الجامعة، بالشكر للجميع متمنيًا لهم ولأبنائنا الطلاب المزيد من النجاح والتوفيق، وأن يكون فصل دراسى سعيدًا على الجميع.

