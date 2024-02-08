محافظ أسيوط يشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوى الأول لمستشفى الصدر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الأول الذي تنظمه مستشفى الصدر بأسيوط والذي عقد بنادي الزراعيين بأسيوط تحت رعاية الوزير المحافظ وبحضور الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب بجامعة الأزهر فرع أسيوط والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أيمن منصور مدير فرع هيئة التأمين الصحي لوسط الصعيد والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل مديرية الصحة للطب العلاجي والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي والدكتورة صفاء مختار رئيس قسم الصدر بجامعة أسيوط والدكتورة صفاء أبوالعلا مدير مستشفى الصدر بأسيوط "رئيس المؤتمر" والدكتور علي الزقزقي نائب مدير مستشفى الصدر والدكتور محمد جمال أحمد مدير مستشفى الايمان العام ولفيف من أطباء جامعتي أسيوط والأزهر ومديرية الصحة ومستشفى الصدر والمستشفيات العامة بأسيوط.

بدأت الجلسة الافتتاحية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم التقديم للدكتور عبدالمالك محمود رئيس قسم الدرن بمسشفى الصدر.

وأعرب محافظ أسيوط، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول الذي يضم كوكبة من الأطباء المتخصصين في أمراض الصدر والذي يوثق تجاربهم العلمية والعملية في مواجهة أمراض الصدر وآخر المستجدات الطبية الحديثة والمستجدات في العلاج، موجهًا الشكر لكافة الأطقم الطبية من أطباء وممرضين في كافة مستشفيات المحافظة بمراكز ومدن المحافظة للجهود الكبيرة التي يبذولها فى تقديم الخدمات الطبية للمرضى ويستحقون كل التكريم والتقدير.

ووجه المحافظ، بالتعاون والتنسيق وتضافر كافة جهود المؤسسات والقطاعات الصحية المختلفة من مديرية صحة وتأمين صحي وجامعتي أسيوط والأزهر لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة ومبادرة 100 مليون صحة، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي قطاع الصحة اهتمامًا كبيرًا للنهوض به وتحسين الخدمات الطبية والصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين ضمن المبادرات التي تهتم ببناء الإنسان المصري ورعايته وتنميته في جميع النواحي كاشفًا عن الطفرة التي يشهدها قطاع الصحة بالمحافظة حيث يجري خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري إحلال وتجديد 5 مستشفيات مركزية على مستوى المحافظة في منفلوط وساحل سليم وديروط وأبنوب وحميات ديروط فضلا عن إنشاء وتطوير وتجديد 137 وحدة صحية في 7 مراكز وفقًا لنوذج التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

ورحب الدكتور إبراهيم شعلان، والدكتورة صفاء مختار والدكتورة صفاء أبوالعلا، وجميع الحضور موجهين الشكر للوزير المحافظ على دعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، لافتًا إلى أن المؤسسات الصحية بالمحافظة تشهد عصر تعاون وتنسيق غير مسبوق في مختلف القطاعات مما يساهم في دعم مشروعات التنمية بالمحافظة.

ووجه الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط الشكر لجميع القائمين على المؤتمر العلمي الأول لمسشتفى الصدر، وخاصة بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية في علاج أمراض الصدر، مقدمًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه للقطاع الصحي وتنفيذ المبادرات الصحية ومشاركته في وضع الخطط التطوير وزياراته الميدانية وجولاته على المسشتفيات والوحدات الصحية لمتابعة الوضع الصحي ومساندته للجميع في كافة القرارات كما وجه الشكر لجامعتي أسيوط والأزهر والتأمين الصحي على مساندتهم للمديرية في تطوير القطاع الصحي وتدعيم المستشفيات بالمكوادر الطبية المتخصصة.

وتحدث الدكتور محمد جمال أحمد مدير مستشفى الايمان ورئيس المؤتمر، عن الانجازات التي تمت في مستشفى الايمان الذي تم إنشاؤها منذ عام 1995 لتقدم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة ففي عام 2021 تم تزويد المستشفى بعدد 4 أقسام عناية و23 جهاز تنفس وتزويد 3 حضانات بأجهزة تنفس صناعي وإنشاء شبكة غازات ومولد اكسجين بسعة 100 متر مكعب/ساعة وتانك أكسجين بسعة 7 ألاف لتر وإنشاء عيادة تشخيص عن بعد وعيادة طب الجنين بما يحقق أعلى معايير الجودة وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين مقدمًا الشكر للمحافظ ولرئيس الجمهورية داعم الاصلاح الصحي في مصر.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية عرض فيلم تسجيلي عن أعمال تطوير مسشتفى الصدر بأسيوط بطاقة 133 سرير وتضم أحدث الأقسام والعناية المركزة وأجهزة الأشعة المتطورة ويشرف عليها نخبة من الاساتذة والأطباء المتخصصين.

وفي نهاية الجلسة الافتتاحية قدمت الدكتورة صفاء أبوالعلا مدير مستشفى الصدر درع المؤتمر العلمي السنوي الأول للوزير المحافظ كما تم تقديم درع المؤتمر للدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وتم تكريم قيادات مديرية الصحة وبعض الأطباء المتميزين بالمديرية ومديرى بعض المسشتفيات بالمحافظة تقديرًا لدورهم في النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة.