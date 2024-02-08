أكرم عفيف على موعد مع كتابة التاريخ في نهائي كأس آسيا

يستعد النجم أكرم عفيف لقيادة منتخب قطر في المباراة المرتقبة ضد الأردن والمقرر لها يوم السبت المقبل بنهائي بطولة كأس آسيا 2023 والمقامة حاليًا في قطر.

ونجح منتخب قطر في التأهل إلى نهائي كأس آسيا على حساب إيران بعد التغلب عليها بنتيجة 3-2 في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء، بينما حسم منتخب الأردن تأهله على حساب كوريا الجنوبية في مفاجأة من العيار الثقيل.

ويتواجد أكرم عفيف في المركز الثاني بقائمة هدافي بطولة أمم آسيا النسخة الحالية برصيد 5 أهداف، بفارف هدف عن المهاجم العراقي أيمن حسين المتصدر وهو هداف البطولة حتى الآن بـ(6) أهداف.

موعد نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره قطر في المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023، وذلك بعدما فاز على كوريا الجنوبية في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي في نصف نهائى البطولة.

من المقرر أن يلتقي منتخب الأردن نظيره قطر بعدما فاز على منتخب إيران، وذلك في المباراة التي تقام بينهما يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية والأردن.