مشوار منتخب قطر بعد وصوله لنهائي كأس آسيا

وصل منتخب قطر تحت قيادة مدربه ماركيز لوبيز، إلي نهائي بطولة كأس آسيا، وذلك بعد فوزه علي منتخب الأردن أمس الأربعاء، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما علي ستاد الثمامة بنصف نهائي كأس آسيا.

ما قدمه منتخب قطر في دور المجموعات

بدأ منتخب قطر بطولة كأس آسيا المقامة على أرضها، بشكل مميز بعدما تصدر المجموعة الأولى التى تضم طاجيكستان والصين ولبنان بالعلامة الكاملة بعد الفوز على لبنان بثلاثية نظيفة، ثم على طاجيكستان بهدف نظيف، ثم الانتصار على الصين في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

ثمن النهائي

وتأهل منتخب قطر إلى دور ثمن النهائي ليواجه فلسطين في مواجهة عربية خالصة، وتمكن العنابى من الفوز بهدفين مقابل هدف، ليواصل التقدم بثبات في البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

ربع النهائي

وتغلب منتخب قطر بصعوبة بالغة على منتخب أوزبكستان 3 /2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1، ليضرب موعدا مع إيران في نصف النهائي.

سجل منتخب قطر 8 أهداف في 5 مباريات لعبها حتى الآن في البطولة واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.