مصرع طفل صدمته سيارة بالشرقية

لقى طفل مصرعه، متأثرة بالإصابات التي لحقت به جراء تعرضه لحادث اليوم الخميس، نتيجة اصطدام سيارة به بنطاق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول طفل يبلغ من العمر 6 أعوام؛ جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص، تبين تعرض الطفل لحادث اصطدام سيارة جامبو أمام نقطة سعدون بمدينة بلبيس، ما أدى إلى وفاته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.