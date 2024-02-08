فتح دوران كوبري ملوي تيسيرًا للحركة المرورية بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، بفتح دوران كوبري بمدينة ملوي أمام السيارات، تيسيرًا للحركة المرورية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكافة الأجهزة التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين، في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا محافظ المنيا، ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتًا المحافظ، إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة، لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

وتنفيذًا للتوجيهات، تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، البدء فى فتح الدوران للسيارات القادمة من شارع الجلاء، والمتجه شمالاً والتى كانت تعوق حركة المركبات، على طريق القاهرة - أسوان، وذلك تيسيراً لحركة المرور والمركبات، واستجابة لطلبات المواطنين خلال فترة التشغيل التجريبى لكوبرى ملوى ، وظهور عدد من الملاحظات.

وأشار رئيس المركز، إلى أنه جار عمل مطبات صناعية نهاية منزل الكوبرى وعلى الطريق أمام شارع الجلاء، للقادم من المنيا للتهدئة من سرعة المركبات القادمة من المنيا، للتهدئة من سرعة المركبات، بالإضافة، إلى عمل فيديو توضيحي لقائدى المركبات بالاتجاهات والدورانات أسفل الكوبرى.