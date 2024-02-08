مشوار منتخب كوت ديفوار في بطولة أمم أفريقيا قبل النهائي

أيام تفصلنا عن انطلاق الحدث الأكبر بالقارة السمراء، وذلك يوم الأحد الموافق 11 فبراير، حيث يصطدم منتخب نيجيريا ونظيره منتخب كوت ديفوار في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونعرض في السطور التالية مشوار منتخب كوت ديفوار في البطولة قبل النهائي:

فوز وحيد بدور المجموعات

البداية كانت جيدة لأصحاب الأرض، وذلك بعدما تمكن منتخب كوت ديفوار من تحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 13 يناير 2024، علي منتخب غينيا بيساو بنتيجة 2-0 بفضل هدفي، سيكو فوفانا وجان فيليب كراسو.

ولكن تعرض بعد ذلك لخسارتين أمام كل من نيجيريا بهدف نظيف، ثم الهزيمة من غينيا الاستوائية بنتيجية 4-0، في أكبر مفاجآت دور المجموعات وكاد أن يودع البطولة لولا القدر الذي منحه قبلة الحياة مرة أخري.

الإطاحة بحامل اللقب

واجهت كوت ديفوار، حامل اللقب السنغال في ثمن النهائي، انتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 1-1، وفاز البلد المنظم في ركلات الترجيح، ليتأهل إلى ربع النهائي، أين واجه مالي في داربي قوي، على ملعب "السلام" بواكي.

ربع النهائى

كان السيناريو أكثر روعة من المواجهة السابقة أمام السنغال، كان "الفيلة" منهزمين بنتيجة 1-0، مع طرد لاعب من صفوفهم، تمكن الإيفواريون من تعديل النتيجة عن طريق، أدينجرا، ثم أضافوا الهدف الثاني، في وقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، عن طريق، دياكيتي، ليتأهل أشبال المدرب، فايي ايمرس، الذين أكملوا المباراة بـ9 عناصر إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

تمكن منتخب كوت ديفوار، من تحقيق الفوز علي نظيره منتخب كونغو الديمقراطية في الدور نصف النهائي، بهدف نظيف، وذلك بهدف النجم سيباستيان هالير.