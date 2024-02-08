وكيل صحة الإسكندرية تفتتح وحدتي علاج طبيعي ورعاية متوسطة

قامت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بإفتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى جمال حمادة المركزي، وحدة العناية المتوسطة بمستشفى صدر كوم الشقافة.



وأكد الدكتور عمر بن الخطاب مدير ادارة العلاج الطبيعي، أن وحدة العلاج الطبيعي بمستشفى جمال حمادة ، تقدم خدمات علاج الآلام و تيبس المفاصل وآلام العمود الفقري و العلاج الطبيعي لحالات غضروف الرقبة و الظهر (قبل و بعد العمليات) والشلل بأنواعه (رباعي- نصفي- وجهي) وإصابات الملاعب (الرباط الصليبي وغضروف الركبة)

وتفقدت وكيل الوزارة قسم المعايرة المركزى وتابعت ما تم من تحسين لخط سير التعقيم المركزى، بالمستشفى حسب تعليمات فريق مكافحة العدوى وإضافة جهاز تعقيم (اوتوكلاف) جديد بسعة 240 لترًا والذي يمثل ضعف سعة الأوتوكلاف المستخدم حاليًا.

وعرض فريق المستشفى ملخص للتطوير وأهم الإنجازات الذي تمت بالمستشفى في الفترة الأخيرة.

وأشادت الدكتورة غادة ندا بتحسين نظام العمل بالمستشفى وحرص العاملين على تقديم كل الاهتمام والرعاية للمرضى وأكدت سيادتها ضرورة الاستمرارية والاستفادة من روح التعاون والاندماج بينهم وشددت على الاهتمام برضاء المواطنين عن جميع الخدمات المقدمة.



واستكملت الزيارة بالتوجه إلى مستشفى صدر كوم الشقافة وكان في استقبالها الدكتور محمد منصور مدير المستشفى، حيث قامت بافتتاح وحدة العناية المتوسطة بسعة ١٧ سريرًا، كما تفقدت غرفة النفايات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء عبدالرحيم مدير عام الطب الوقائي والدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي، ووفد من قيادات مديرية الشئون الصحية.