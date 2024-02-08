الخميس 08 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقرات لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، قصف أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الخيام جنوبي لبنان.

وحسب سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "مناطق كريات شمونة، وجبل الشيخ، وبيرانيت، تعرضت إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان"، مشيرا إلى أنه رد "بقصف أهداف تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية".

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش "إصابة 3 جنود أحدهم بجروح بالغة، جراء إطلاق صواريخ من جنوب لبنان، باتجاه مناطق في شمال إسرائيل".

وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن في وقت سابق اليوم، "استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين وإصابتهما بشكل مباشر".

وقال "حزب الله"، في بيانين منفصلين، إن عناصره استهدفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية و‏مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة الصاروخية المناسبة.

 

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