أسعار السكر اليوم الخميس بعد الزيادة في الأسواق المصرية

بعد الزيادة بكام

أسعار السكر.. شهدت أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية، استقرارًا، بعد الزيادة التي شهدتها في الاسواق الايام السابقة، ويأتي ذلك عقب تسجيل زيادة خلال تعاملات أمس، بنحو 2000 جنيه، بالنسبة للسكر الأبيض، كما استقر سعر الكيلو لدى المستهلكين.

وسيطرت حالة من القفزات المتواصلة، على السلعة الاستراتيجية، الفترة الماضية، بسبب وجود تلاعب في سعر السكر بالسوق المصري بسبب ممارسات خاطئة من بعض التجار، وامتناع ومماطلة البعض عن عرض السلعة، بغرض زيادة أسعارها، وقيامهم بالدخول في المضاربة على السكر.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر اليوم الخميس في الاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر السكر اليوم الخميس في الاسواق المصرية

السكر

السكر "المكرر"

استقر سعر السكر الأبيض اليوم عند 42,000 جنيه للطن.

سعر السكر للمستهلك

سجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الخميس 55 جنيهًا.

أسعار السكر في بورصة نيويورك

انكمشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث نزل عقد مارس 2024 عند 23.80 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.08 سنت، وقت كتابة الخبر.

وتراجع عقد مايو 2024 بنسبة 0.39%، ليسجل 23.11 سنت للرطل؛ أي بمقدار 0.09 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث هبط عقد تداول شهر مارس 2024، ليصل عند 650.90 دولار للطن، بانخفاض 5.60 دولار، وقت كتابة هذا الخبر.

ونزل عقد تداول مايو 2024، ليسجل 640.70 دولار للطن، بهبوط قدره 6.30 دولار.