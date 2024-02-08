الخميس 08 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

بعد الزيادة بكام

أسعار السكر اليوم الخميس بعد الزيادة في الأسواق المصرية

السكر
السكر

أسعار السكر.. شهدت أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الخميس في الاسواق المصرية، استقرارًا، بعد الزيادة التي شهدتها في الاسواق الايام السابقة، ويأتي ذلك عقب تسجيل زيادة خلال تعاملات أمس، بنحو 2000 جنيه، بالنسبة للسكر الأبيض، كما استقر سعر الكيلو لدى المستهلكين.

 

وسيطرت حالة من القفزات المتواصلة، على السلعة الاستراتيجية، الفترة الماضية، بسبب وجود تلاعب في سعر السكر بالسوق المصري بسبب ممارسات خاطئة من بعض التجار، وامتناع ومماطلة البعض عن عرض السلعة، بغرض زيادة أسعارها، وقيامهم بالدخول في المضاربة على السكر.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر اليوم الخميس في الاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

txt

ميناء دمياط يستقبل سفينةً من اوكرانيا على متنها 6130 طن قمح

txt

سعر اليورو اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

سعر السكر اليوم الخميس في الاسواق المصرية

السكر

السكر "المكرر"

استقر سعر السكر الأبيض اليوم عند 42,000 جنيه للطن.

 

سعر السكر للمستهلك

سجل سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم الخميس 55 جنيهًا.

 

أسعار السكر في بورصة نيويورك

انكمشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث نزل عقد مارس 2024 عند 23.80 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.08 سنت، وقت كتابة الخبر.

 

وتراجع عقد مايو 2024 بنسبة 0.39%، ليسجل 23.11 سنت للرطل؛ أي بمقدار 0.09 سنت.

 

 

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث هبط عقد تداول شهر مارس 2024، ليصل عند 650.90 دولار للطن، بانخفاض 5.60 دولار، وقت كتابة هذا الخبر.

 

ونزل عقد تداول مايو 2024، ليسجل 640.70 دولار للطن، بهبوط قدره 6.30 دولار.

مواد متعلقة

ميناء دمياط يستقبل سفينةً من أوكرانيا على متنها 6130 طن قمح

القبض على 3 مُتهمين بحيازتهم مُخدري الهيروين والآيس في القاهرة

سعر اليورو اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

شبانة: نجم الزمالك يوقع لبيراميدز في السر
الجريدة الورقية