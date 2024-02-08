الخميس 08 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

اليورو
اليورو

سعر اليورو.. شهد سعر العملة الأوروبية اليورو أمام الجنية المصري خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية، استقرارًا، مسجلًا فى البنك الأهلى المصري سعر 33.11 جنيه للشراء، و33.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.23 جنيه للشراء، و33.39 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.21 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع.

 

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو، خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على الوقوف على أخر  المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات والقطاع المصرفي، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

txt

آخرهم تشافي.. أشهر 5 أساطير كرة القدم فشلوا في تدريب أنديتهم

txt

ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش في المرج

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بعض البنوك اليوم الخميس:

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

33.21 جنيه للشراء.

33.32 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

33.11 جنيه للشراء.

33.28 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

33.12 جنيه للشراء.

33.28 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

33.23 جنيه للشراء.

33.39 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى  cib

32.27 جنيه للشراء.

32.48 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

33.28 جنيه للشراء.

33.38 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

33.22 جنيه للشراء.

33.38 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

33.22 جنيه للشراء.

33.38 جنيه للبيع.

مواد متعلقة

ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش في المرج

شوبير: كهربا مستمر مع الأهلي هذا الموسم ولن يتم إيقافه

تحرير 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض "أثير الأرض" لنازلي مدكور بجاليري بيكاسو
الجريدة الورقية