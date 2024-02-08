سعر اليورو اليوم الخميس أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية

سعر اليورو.. شهد سعر العملة الأوروبية اليورو أمام الجنية المصري خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك المصرية، استقرارًا، مسجلًا فى البنك الأهلى المصري سعر 33.11 جنيه للشراء، و33.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.23 جنيه للشراء، و33.39 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.21 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو، خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على الوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات والقطاع المصرفي، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بعض البنوك اليوم الخميس:

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

33.21 جنيه للشراء.

33.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

33.11 جنيه للشراء.

33.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

33.12 جنيه للشراء.

33.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

33.23 جنيه للشراء.

33.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

32.27 جنيه للشراء.

32.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

33.28 جنيه للشراء.

33.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

33.22 جنيه للشراء.

33.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

33.22 جنيه للشراء.

33.38 جنيه للبيع.