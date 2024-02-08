ميناء دمياط يستقبل سفينةً من أوكرانيا على متنها 6130 طن قمح

استقبل هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (ABOUDI – D) والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 112 م وعرضها 18 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 6130 طنًا من القمح لصالح القطاع الخاص.

يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16157 طنًا تشمل: 9296 طن رمل و250 طن بطاطس و6611 طن يوريا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69520 طنًا تشمل: 28345 طن ذرة و11374 طن قمح و767 طن خشب زان و10370 طن خردة و1968 طن زيت طعام و8475 طن حديد و8221 طن سكر.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1115 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1187 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3920 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88892 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129416 طنًا، كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6062 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5157 شاحنة.