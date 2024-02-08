ضبط مصنع دون ترخيص في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية المعروضات، والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلًا عن الحملات اليومية على المخابز البلدية، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

من جانبها نفذت الوحدات المحلية لمركزي، (مطاي - بني مزار) شمال المنيا، حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق، والمحلات التجارية، بالتنسيق مع إدارة التموين، ومباحث ومفتشي التموين، علي مدار الأسبوع الماضي، لضبط كافة المخالفات، والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع يدار دون ترخيص، ومصادرة 200 شيكارة أرز، و16 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم بمركز ومدينة مطاي، إلي جانب تحرير 84 محضرًا تموينيًا منها، 64 محضرًا بمجلس قروي منبال بمطاي، و30 محضرًا بقرية صندفا بمركز بنى مزار، جاءت المحاضر ما بين، (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة - عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم صرف بون ـ سجل تفتيش)، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لإحكام الرقابة على المخابز والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركزي (أبوقرقاص - ديرمواس) جنوب المنيا، أسفرت الحملات التفتيشية، عن ضبط مخزن دقيق دون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ علي المضبوطات، إلي جانب تحرير 146 محضرًا تموينيًا منها، 95 محضرًا بمركز أبوقرقاص، جاءت بواقع 45 محضرًا على المخابز البلدية، و50 محضرًا على الأسواق، تنوعت ما بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم صرف بون - عدم وجود سجلات)، بالإضافة إلى إعدام 48 كيلو أغذية مختلفة، وتحرير 8 محاضر جنح لهم، وفي مركز ديرمواس، تم تحرير 51 محضرًا تموينيًا بمجلس قروي تل بني عمران، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.