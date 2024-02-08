شوبير يُهاجم منتقدي حسين لبيب بعد تصريحاته عن غرامة كهربا

وجه الإعلامي أحمد شوبير سهام النقد لكل منتقدي تصريحات حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والذي تحدث عن غرامة كهربا، وضرورة إيجاد حل لها.

وكان حسين لبيب قد صرح وقال: " أتمنى من مسؤولي النادي الأهلي أن يساعدوا الزمالك في إنهاء مشكلة محمود كهربا والحصول على الغرامة كاملة".

ليخرج بعض من النقاد ورواد السوشيال ميديا بانتقاد هذه التصريحات، قبل أن يرد عليهم شوبير في برنامجه الصباحي اليوم الخميس.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: «عجبني جدًا كلام الكابتن حسين لبيب حول أزمة كهربا لما قال بتمنى الأهلي يساعدنا ويشوف ممكن يساعد الولد ازاي عشان الموضوع يخلص».

وأضاف شوبير: «فيه ناس اتريقت على كلام رئيس الزمالك، أنت بتتريق ليه العلاقة بين الناديين داخلة على شكل جديد، عموما هنشوف الدنيا هيحصل فيها أيه الفترة المقبلة في موضوع كهربا».