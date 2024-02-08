شوبير يُعلن صعوبة زيارة حسام حسن لمحمد صلاح في ليفربول

أكد الإعلامي أحمد شوبير على صعوبة زيارة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في إنجلترا، وذلك حسبنا أعلن التوأم بعد توليهما القيادة الفنية للفراعنة.

وأكد شوبير أن حسام حسن من الصعب أن يتوجه لإنجلترا لزيارة محمد صلاح ليس بسبب وجود أي أزمات بينهما، ولكن نظرًا للضغط الزمني في هذه الفترة.

وأوضح أنه رغم أن فكرة زيارة حسام حسن لمحمد صلاح تعتبر جيدة، إلا أن التوقيت الضيق يجعلها أمرًا صعبًا، خاصة قبيل معسكر المنتخب والمشاركة في دورة ودية في الإمارات.

وكان حسام حسن قد هاجم صلاح، على خلفية خروجه من معسكر المنتخب في كأس أمم أفريقيا والذهاب إلى ليفربول للعلاج من الإصابة التي ألمت به في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات، وقال وقتها: "لو كنت على رأس القيادة الفنية، وطلب صلاح السفر للعلاج في إنجلترا فسأوافق، لكن لن أعيده مرة أخرى".