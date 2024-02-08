من هو نواف سلام اللبناني الرئيس الجديد لمحكمة العدل الدولية؟

انتخب أعضاء محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام لرئاسة المحكمة، لولاية تمتد لثلاث سنوات، ليكون ثاني عربي يترأس هذه المحكمة، منذ تأسيسها عام 1945، متبعًا بذلك خطى وزير الخارجية الجزائري الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية داخل محكمة العدل الدولية محمد بجاوي، وانضم سلام إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي وتتكون من 15 قاضيًا يُنتخبون من جانب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ابتداءً من عام 2018، وكتب نواف سلام على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انتخابي رئيسًا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي"، معربًا عن أمنيته في أن ينجح اللبنانيون "في إقامة دولة القانون، وأن يسود العدل بين أبنائه".

من هو اللبناني نواف سلام رئيس لمحكمة العدل الدولية؟

ولد نواف عبد الله سليم سلام في 15 ديسمبر 1953 في بيروت لعائلة معروفة، جده لأبيه هو سليم سلام مؤسس الحركة الإصلاحية في بيروت وقد انتخب نائبًا عن بيروت في مجلس المبعوثين العثماني عام 1912 عمه صائب سلام الذي عرف بنضاله من أجل استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، وقد تولّى لاحقًا رئاسة الحكومة اللبنانية أربع مرات بين 1952 و1973، ابن عمه تمام سلام تولّى رئاسة الحكومة اللبنانية بين 2014 و2016 متزوج من الصحافية سحر بعاصيري سفيرة لبنان لدى منظمة اليونيسكو. له ولدان عبد الله ومروان.

حصل نواف سلام على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992 وشهادة ماجستير في القوانين من كلية الحقوق في جامعة هارفرد 1991 ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون 1979.

وبدأ نواف مساره المهني في بيروت حيث كان عضوا في نقابة المحامين، وعمل مستشارا في القانون الدولي منذ عام 1989، وعمل كذلك في بوسطن الأمريكية، ومثل مجموعة من الكيانات الدولية. كما عمل أستاذاً في الجامعة الأمريكية في بيروت، وترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة ذاتها.

وكان نواف محاضراً في القانون الدولي والدبلوماسية في عدة جامعات، منها كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، ومعهد السلام الدولي في نيويورك، وكلية القانون بجامعة ييل، وكلها في الولايات المتحدة، وجامعة فرايبورغ الألمانية، وكذلك جامعات عربية في المغرب ولبنان والإمارات ومصر.

وكان عضوًا في المحكمة الدولية منذ 2018، وسبق له العمل كسفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة منذ عام 2007 حتى 2017.

وراج اسمه بمحكمة العدل الدولية خلال الفترة الماضية، عندما رفعت دولة جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل بتهمة أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة تمثل "إبادة جماعية تهدِف للقضاء على الفلسطينيين"، وهو ما نفته إسرائيل التي "تشدد على حقها في الدفاع عن نفسها".