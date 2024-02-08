«خالد صبرى هولدينج» تحتفل بإنجازات موظفيها.. وتكرم شركاء النجاح

احتفلت شركة خالد صبرى هولدينج بالنجاحات التى حققتها فى مشروعاتها خلال 2023، وذلك خلال احتفالية جمعت مسئولى الشركة وموظفيها، بالإضافة إلى شركاء النجاح من شركات التسويق العقارى، كما أعلنت الشركة عن أبرز ملامح خطتها للعام الجديد.

وخلال الاحتفالية قال المهندس خالد صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة خالد صبرى هولدينج، إن الشركة نجحت فى تنفيذ خططها الإنشائية والتسويقية للعام الماضى، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات السوقية التى أثرت على خطط الشركات، ولكن بفضل وجود خطة مرنة، وملاءة مالية قوية، بالإضافة لوجود فريق عمل قوى بالشركة؛ فقد نجحت فى مواجهة هذه التحديات السوقية.

وأضاف، أن الشركة تمكنت من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، وإطلاق عروض مميزة خلال شهر فبراير بمشروعاتها وذلك لتلبية الطلب القوى على مشروعات الشركة المميزة، وذلك بالتوازى مع البحث عن فرص استثمارية جديدة تلبى تطلعات العملاء وتحقق أكبر قدر من التنوع فى محفظة مشروعات الشركة.

وأشار إلى أن الاحتفالية شهدت إطلاق عروض جديدة خلال شهر فبراير فقط على وحدات فى مشروع Rosail City بشرق القاهرة فى «مستقبل سيتي»، حيث إن هذه الوحدات تقع فى مرحلة مميزة بالمشروع، فالوحدة فى هذه المرحلة عبارة عن فيلا كاملة الخصوصية بمدخل وجراج وأسانسير وجاردن خاص، مما يجعلها فيلات مصممة بحلول معمارية على أعلى مستوى من الرقى والجودة، كما تضمن وحدات عبارة عن فيلات Lake House وتاون هاوس وتوين هاوس.

وتابع أنه من المخطط بدء تسليم تلك الفيلات فى المشروع خلال 2025 مما يجعلها فرصة مميزة للعملاء مشيرا إلى أن مشروع «Rosail City» عبارة عن مدينة سكنية متكاملة وتقع على مساحة 56 فدانا بـ«مستقبل سيتى» بمدينة القاهرة الجديدة، بنسبة بنائية تصل إلى 18% فقط و82% عبارة عن مساحات خضراء ومسطحات مائية وبحيرات صناعية وخدمات، حيث يضم المشروع وحدات تتنوع بين الفيلات وتاون هاوس وتوين هاوس وعمارات وشقق سكنية.