MG Developments تتعاقد مع we لتقديم خدمات متكاملة لعملائها

تعاقدت شركة MG Developments مع الشركة المصرية للاتصالات we لتقديم الخدمات والأنظمة الذكية بمشروعاتها المتنوعة فى السوق العقارية وتوفير أحدث الخدمات التكنولوجية المتكاملة للمدن الذكية لمشروعات لافيدا وبلو بلو وهيدكوارتر بيزنس HQ، ضمن خطة الشركة لتطوير وإدارة مشروعاتها وفق أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية.

ووقع التعاقد كل من آية الشناوى، رئيس القطاع التجارى بشركة MG Developments ومحمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية للشركة المصرية للاتصالات بحضور مسئولى كلتا الشركتين.

وفى هذا الإطار قالت آية الشناوى، رئيس القطاع التجارى بشركة MG Developments، إن التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات we لتصبح مزود الخدمات الذكية للشركة فى مشروعاتها لافيدا وبلو بلو وهيدكوارتر بيزنس HQ؛ يأتى فى إطار رؤية وتوجه شركة MG Developments نحو التطور لتواكب بذلك أحدث الأنظمة الذكية ولتلبى احتياجات عملائها وتحقيق أحلامهم بتوفير أفضل جودة وأحدث خدمات.

وأضافت الشناوى، أننا اخترنا الاعتماد we نظراً لما لها من تاريخ عريق فى تقديم خدمات الاتصالات بمستوى عال من الجودة والكفاءة مدعومة ببنية تحتية ضخمة وخبرات كبيرة. مشيرة إلى أنه بموجب هذا التعاقد ستقوم الشركة المصرية للاتصالات We بتقديم خدمات الـTriple–play والتى تشمل خدمات إنترنت تشاركية (shared internet) فائقة السرعة التى تصل إلى 200 ميجا بايت فى الثانية وخدمات الـ IPTV وستوفر كل القنوات المفتوحة لجميع وحدات المول من بدأ التعاقد، وبالنسبة لبعض القنوات المشفرة مثل Bein& OSN لافتة إلي أن الشركة المصرية للاتصالات بصدد الانتهاء من التعاقد مع هذه الشركات لتقديمها لعملاء المولات والبيزنس بارك فى القريب العاجل، بالإضافة إلى خدمات التليفون الأرضى لكل عملاء المول.

من جهته قال محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات «سعيد بهذا التعاون مع شركة أم جى للتطويرالعقارى، والذى يؤكد قدرة الشركة على كسب ثقة المزيد من شركات التطوير العقارى، مع ما تمتلكه من خبرات واسعة فى خدمة العملاء وقدرات تقنية فائقة تمكنها من توفير أعلى مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة التى تضمن تلبية احتياجات العملاء» وأضاف «لدينا هدف واضح وهو تحقيق رضا عميلنا المشترك، وضمان حصوله على خدمات اتصالات فائقة وذكية تواكب تطلعاته المتطورة».

من ناحيته قال أحمد السَكّوت، رئيس قطاعات عملاء الشركات بالشركــــة المصرية للاتصـــالات على حرص المصرية للاتصالات على تعزيز تواجدها فى قطاع التطوير العقارى من خلال توفير أفضل حلول الاتصالات المتطورة وأكثرها موثوقية، اعتمادا على البنية التحتية القوية وحرصها كذلك على تحقيق رضا عملائها وشركائها من المؤسسات والأفراد وتقديم خدمات اتصالات متكاملة ومتميزة تواكب أحدث التطورات فى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.