تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس في الأسواق المصرية

أسعار الأسمنت.. شهدت أسعار الأسمنت المسلح خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الأسواق المصرية، تراجعًا، وسجلت نحو 2024 ونحو 2386 جنيهًا، محققةً انخفاضًا بقيمة 44 جنيهًا مقارنةً بأسعار أمس، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأسمنت المسلح اليوم الخميس، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات اللازمة للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية، لا سيما أسعار الأسمنت الذي نحن بصدده الآن، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الأسمنت اليوم الخميس في الأسواق

الاسمنت

- بلغ سعر طن العسكري نحو 2000 جنيه للطن.

- سجل أسمنت السويدي بالمرتبة الأعلى سعرًا، 2406 جنيهات للطن.

- أسمنت النصر 2270 جنيهًا للطن.

- أسمنت سيناء 42.5 بسعر 2280 جنيهًا للطن.

- أسمنت حلوان 2230 جنيهًا للطن.

- أسمنت الفهد 2220 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المسلح

- أسمنت المسلح 2230 جنيهًا للطن.

- أسمنت العسكري بني سويف 2200 جنيه للطن.

- أسمنت السويس 2240 جنيهًا للطن.

- أسمنت المعلم 2290 جنيهًا للطن.

- أسمنت وادي النيل 2200 جنيه للطن.

- أسمنت جنوب الوادي 2220 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت السويدي:

- أسمنت السويدي 2200 جنيه للطن.

- أسمنت السهم 2260 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص 2230 جنيهًا للطن.