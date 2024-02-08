أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 8 فبراير بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 8 فبراير، استقرارا في الأسعار مع توافر المعروض بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأنواع، مساء أمس الأربعاء بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من شوادر البيع والسويقات الفرعية بقرى المحافظة.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الخميس العمومي بمدينة اطسا وسوق الخميس الأسبوعي بطريق بحيرة قارون السياحي، وعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكل أنواعها، نظرا لتوافر كل الأصناف بالمناطق الزراعية في الفيوم.

وفي أسواق الخضروات شهدت أسعار البطاطس والطماطم ارتفعا طفيفا مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 14 جنيها، والطماطم 10 جنيهات وكيلو الليمون 22 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 25 جنيها ومبلغ 15 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة، و8 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و15 جنيها للفلفل الأحمر، و20 جنيها للفلفل الرومي و8 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و8 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 25 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 50 جنيها.

استقرار أسعار الفاكهة وكيلو الموز ب12 جنيها في الفيوم

وبلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها في أسواق الفاكهة بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 65 جنيها، و25 جنيها للعنب الأحمر والأصفر، و20 جنيها للتين الرمادي، و35 جنيها للرمان والفراولة و20 جنيها للكاكا، و40 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات، مع توافر المعروض بالأسواق.