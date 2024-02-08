الجيش الأوكراني يستعين بالنساء بالخطوط الأمامية للقتال

قامت القوات المسلحة الأوكرانية بإرسال النساء إلى الخطوط الأمامية، بسبب النقص الحاد في عدد الرجال.

وأفاد قائد مفرزة الاستطلاع الملقب بـ"سافا": "إنهن يعملن كمراقبات في المواقع، وقد راءهم ضباط مخابرات آخرون، ورأيت ذلك بنفسي. كنا نقوم بتفكيك نقطة تمركز أوكرانية، ورأينا مراقبة هناك - كانت تراقب اقتراب قواتنا من المواقع. لقد راقبناها باستخدام طائرة مسيرة، يمكن التمييز بين المرأة والرجل على أي حال".

وفقا له، بشكل عام، إن العدو "مُنهك". في الغالب يقاتل أولئك الذين تمت تعبئتهم وهم ينسحبون بسرعة من القتال.

ونقلت وزارة الدفاع عن القائد، قوله: "لقد شكلنا مجموعة هجومية، وكان العدو ينتظرها وقرر خداعنا: تركنا ندخل المنطقة ومن ثم حاصرها، لقد رأينا ذلك في الوقت المناسب وبدأنا في ضرب مواقعهم للتراجع، حتى يعتقدون أننا نحاصرهم. بدأنا في الهجوم، واستخدمنا الطائرات المسيرة لصد العدو، وتمكنا من صده، وتراجعت مجموعتنا دون خسائر وهرب العدو".